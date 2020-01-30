В Шевченковский районный суд на заседание по делу об избиении журналиста "Страны" Владислава Бовтрука приехал националист Сергей Стерненко, который в 2018 году зарезал человека в Одессе. Он вел себя вызывающе, делал селфи с обвиняемым Алексеем Цымбалюком, которому светит до 5 лет тюрьмы за "умышленное причинение побоев, легкой или средней тяжести телесных повреждений в связи с осуществлением журналистом законной профессиональной деятельности".

После суда со Стерненко жестко поговорила заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова. Она посоветовала Стерненко поехать в Одессу и посмотреть в глаза детей человека, которого он убил.

Сам Стерненко, к слову, не говорил, что он человека не убивал, а лишь задавал один и тот же вопрос: "что эти люди Исайкул и Кузнецов (первого он убил, второго порезал - Ред.) делали у моего дома?" То есть, ведёт как бы дело к тому, что они его якобы хотели убить, а он убил их первым.

Напомним, что из материалов полиции и по экспертизам, следует, что Исайкула Стерненко зарезал уже когда тот убегал. То есть уже не представлял ему никакой угрозы. А значит, и свалить дело на "необходимую самооборону" не получится.

Как сообщала "Страна", вдова Ивана Кузнецова, убитого радикалом Стерненко, собирается обратиться за помощью к президенту и генпрокурору.