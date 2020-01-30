Пранкеры из России Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован Лексус) разыграли американского актера Хоакина Феникса от имени шведской экоактивистки Греты Тунберг.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале пранкеров.

По словам Кузнецова в комментарии РИА Новости, роль Тунберг исполнила его знакомая. Кроме того, в разговоре участвовал "папа Греты", которого озвучил Алексей Столяров.

Сначала "Тунберг" сообщила Фениксу, что намерена запустить со знаменитостями новую кампанию "Звезды спасут Землю", чтобы поднять на обсуждение вопрос о правах животных в сельском хозяйстве. Актер ответил, что готов вместе со своей невестой, актрисой Руни Марой, оказать любую возможную помощь.

После этого активистка заявила, что хотела бы сняться в продолжении фильма "Джокер", в котором Феникс сыграл главную роль. Актер ответил, что если вторую часть будут снимать, то он обсудит этот вопрос с режиссером.

Напоследок "Грета" попросила Хоакина рассмеяться, как его герой. Тот признался, что "уже забыл, как это делается", но все-таки выполнил эту просьбу.

Затем к разговору подключился "папа" девочки, который попытался повторить этот смех. Однако "Тунберг" заявила, что он плохой актер, после чего раздались выстрелы. После этого Феникс понял, что это розыгрыш. "Это было великолепно. Ребята, вы молодцы", - сказал актер.

Видео: YouTube/Vovan222prank

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