Бог послал миру коронавирус чтобы наказать китайских коммунистов, родителей трансгендерных детей и безнравственных американцев. Пережить эпидемию смогут только христиане

Об этом американский пастор-евангелист Рик Уайлз рассказал в очередном выпуске своего шоу TruNews на платформе YouTube.

По словам священника, коронавирус является "чумой нашего времени", с помощью которой Бог очищает планету от грехов. Во время своего выступления Уайлз отметил, что эпидемия "уханьской пневмонии" послана именно китайцам – за их "бесчеловечный коммунистический режим, преследование христиан и насильно внедряемые государством аборты".

В своей речи пастор упомянул и американское общество, обвинив его в бездуховности: "Посмотрите на Соединенные Штаты, посмотрите на восстание против духовности в этой стране: ненависть к богу, ненависть к Библии, ненависть к праведности. Посмотрите на изнасилования, сексуальную безнравственность и грязь в наших телевизорах и в наших фильмах", - негодует евангелист.

Уайлз добавил, что в США проживают "мерзкие, отвратительные люди, которые воспитывают трансгендеров". По мнению священнослужителя, коронавирус также послан в том числе и за их деяния, а спастись от эпидемии смогут только истинные христиане.

Видео: YouTube/ RWW Blog

Напомним, что в Китае продолжается борьба со смертельным вирусом. За минувшие сутки в стране заразился еще 1 731 человек, 38 больных умерли. На китайских территориях за пределами материковой части страны зарегистрировано 25 подтвержденных случаев заболевания новой пневмонией: 10 - в Гонконге, семь - в Макао и восемь - на Тайване.

Также мы писали, что руководство Китая ввело уголовную ответственность для граждан с коронавирусом, которые избегают лечения. Под статью попадут и те, кто мешает работе медперсонала или умышленно распространяет заболевание.