Правительство потратило около 18 тысяч гривен на визит премьер-министра Алексея Гончарука на Всемирный экономический форум в швейцарский Давос, где он раскрыл иностранным инвесторам секрет успеха на родине.

Об этом говорится в ответе Кабинета министров на запрос Апострофа.

"Расходы на обеспечение рабочего визита премьер-министра Украины Алексея Гончарука в Швейцарскую Конфедерацию составили 17 912,13 гривен", - сообщили в Кабмине. Организацией поездки министров и других участников украинской делегации в Давос занимался Офис президента. Каждый министр лично решал, как распоряжаться деньгами министерства, выделенными на поездку.

Напомним, "Слуги народа" признались, что съездили в Давос за счет Пинчука.

Также мы писали, как украинец стал героем парковки на форуме в Давосе. Он заплатил штраф в 3000 гривен.