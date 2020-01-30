В Крыму разгорелся скандал вокруг чиновниц, которые в годовщину снятия блокады Ленинграда навестили блокадников Керчи и вручили крайне странные подарки - буханку хлеба (по другим данным - пирог с мясом) и медали.

Причем, как выяснилось, эту еду для стариков приготовили в подарок даже не за счет горсовета.

Информация наделала сегодня много шуму и дошла до Владимира Путина. Он высказался о таком поздравлении в резкой форме. В результате все чиновницы написали заявление об увольнении по собственному желанию.

"Страна" пересказывает эту историю.

"Принимали хлеб из рук гостей с особым трепетом"

Негатив среди российской общественности вызвала акция, которую в понедельник, 27 января, провели председатель горсовета Мая Хужина, ее заместитель Лариса Щербула и еще несколько местных чиновниц.

Они посетили проживающих в Керчи блокадников, которых осталось всего 11 человек.

По итогам мероприятия на официальный сайт Керченского городского совета, который находится в аннексированном Крыму, был опубликован фотоотчет.

На снимках видно, как чиновницы вручают блокадникам хлеб и медали, а потом фотографируются с ними.

"Ветераны были очень благодарны и признательны за внимание, городские награды и теплое общение. Символический хлеб из рук гостей люди, пережившие голод, принимали с особым трепетом", - указывается на сайте Керченского городского совета.

Диссонирует таким подаркам то, как одеты чиновницы. Одна - в норковой шубе, вторая - в куртке с песцовым воротником, третья - в шубе из каракуля, четвертая - в шубе из мутона.

Тогда как пожилые граждане, пережившие блокаду, выглядят очень скромно. В их домах чисто, но бедно: старая мебель, советские ковры на стенах, дешевые гардины.

"Пробито очередное дно"

"Акция" чиновниц вызвала недовольство общественности. "Тут очередное дно пробито", - написал блогер Рустем Адагамов в Facebook.

Фото: facebook.com

Чиновниц осудил и зампредседателя Общественной палаты Крыма Александр Форманчук. Он назвал акцию недостойной, а поведение чиновниц - унизительным.

По его словам, представители власти должны с уважением относиться к людям, которые пережили войну. Однако навестившие блокадников госслужащие сделали это без должного внимания и вели себя неадекватно.

"Дарили не хлеб, а пироги с мясом и картофелем!"

В городском совете Керчи удивились реакции общественности. Как пояснила пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова, ветеранам дарили не обычный хлеб, а "пироги ручной работы".

"Все это раскрутили как будто это какие-то подачки нищенские. Это не хлеб, это караимские пироги ручной работы с мясом и картофелем! К нам специально обратилась татарская община нашего города, они хотели поучаствовать. Они и испекли пироги", - рассказала она в эфире радиостанции.

Впрочем, это объяснение лишь ухудшило положение - то есть чиновники признали, что поздравляли блокадников пирогами, которые даже не оплачивали.



Чиновница пояснила, что поздравлявшие спешили, им некогда было раздеться, поэтому и получилось, что на фотографии пожилые люди стоят в домашней одежде, а чиновницы - в шубах.

"Мы заходили и уделяли буквально пять минут ветерану, поздравляли и узнавали, какие у него проблемы. Два ветерана-блокадника обратились с просьбой одному купить лекарства, а другому достать инвалидную коляску. Завтра мы поедем и развезем людям, фотоотчет также будет предоставлен", - добавила Ушакова.

"Надо выметать из органов власти"

Акция с "символическим хлебом" дошла до Владимира Путина, и он, будучи сам ленинградцем, ее не оценил. Президент России назвал это хамством и призвал "выметать из органов власти" таких чиновников.

"Строже надо подходить к тем людям, которые хамят, но при этом занимают какое-то должностное положение. Но действующий закон позволяет принимать необходимые решения в отношении должностных лиц, которых надо выметать из органов власти", - сказал Путин.

Как результат, чиновницы в шубах написали заявление на увольнение по собственному желанию.

Что касается чествования ветеранов в России и в аннексированном Крыму, ранее Кремль распорядился вручить солидные, по украинским меркам, подарки. К 75-летию Победы ветеранам единовременно выдадут по 75 тысяч рублей, труженики тыла получат по 50 тысяч рублей

75 тысяч рублей кратны 1095 евро, а 50 тысяч рублей - 734 евро.

Анонсируя данную помощь, Путин напомнил, что обычно ко Дню Победы единовременные выплаты составляют по 10 тысяч рублей ветеранам и по 5 тысяч рублей труженикам тыла.