Следующие пять лет могут быть самыми жаркими за последнее время. Последний рекорд температур был установлен в 2016 году. Ученые предрекают усиленное потепление в северных частях Европы, Азии и Северной Америки.

Такими данными поделились работники Британской метеорологической службы, передает телеканал Sky News.

По словам исследователей, самый жаркий год на сегодняшний момент наблюдался в 2016 году. Тогда было зарегистрировано потепление на 1,16°.

Анализ ученых показывает, что пятилетний период с 2020 по 2024 год будет самым жарким за последние пять лет в мире, поскольку прогнозируется, что температуры в течение этого времени будут колебаться между 1,15° и 1,46°. Исследование отражает повышение глобальных температур, так как предыдущие пять лет были самым теплым таким периодом за всю историю наблюдений, показывая среднее потепление на 1,09°.

Ученые также предупредили об опасностях, которые несет глобальное потепление при температуре выше 1,5°.

Руководитель долгосрочных прогнозов в Метеорологическом бюро Адам Шейф заявил: "Эти прогнозы показывают, что мы быстро приближаемся к точке, где мы увидим временные отклонения глобальной температуры выше порога 1,5°".

В свою очередь профессор Стивен Белчер предупредил: "Поскольку наш прогноз показывает дальнейшую тенденцию к потеплению, окно возможностей (для противодействия изменению климата - Ред.) продолжает сужаться".

"В прогнозе существуют неопределенности, но ожидается, что в большинстве регионов будет теплее, и прогнозные модели предполагают усиление потепления на суше, особенно в северных частях Европы, Азии и Северной Америки, что расширяет текущую тенденцию", - добавил он.

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