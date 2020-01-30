Генеральный директор международного аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин, который сохранил должность после скандала с Ryanair, задекларировал 489,1 тыс. гривен заработной платы в январе.

Об этом свидетельствуют данные его деклараций, поданные 16 и 21 января. Так, Рябикин вначале указал, что получил 255 693 гривен зарплаты по основному месту работы - аэропорт "Борисполь". Чуть позже он задекларировал получение еще 233 400 гривен зарплаты на том же предприятии.

В декларации не указан период, за который была получена зарплата.

Фото: public.nazk.gov.ua

Напомним, экс-главе "Укрзализныци" Евгению Кравцову расторжение контракта компенсируют крупной суммой.

Ранее министр Юлия Соколовская, у которой зарплата 200 тысяч гривен, упрекнула украинцев в нежелании самим копить на старость.

Как сообщала "Страна", в Украине за год реальная зарплата выросла на 11,3%.