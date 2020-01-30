На пограничном пункте Шегини во Львовской области в автомобиле с дипломатическими номерами таможенники обнаружили 155 тыс. пачек сигарет на сумму примерно полмиллиона евро.

Об этом глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов заявил в Facebook.

"Существенный улов на Шегини. В автомобиле с дипломатическими номерами таможенники Галицкая таможня обнаружили 155 тыс. пачек сигарет и цена такой партии в Европе-полмиллиона евро, это не "простой человек решил немного подзаработать", - написал он.

По его данным, Citroen Jumper, который двигался в Европу, заехал на дипломатическую полосу, но благодаря сотрудничеству с The Security Service of Ukraine возникли подозрения относительно возможного использования поддельных дипломатических документов. "При осмотре обнаружили 115 тыс пачек сигарет ТМ "Copliment" и "Marlboro" с украинскими акцизными марками и 40 тыс пачек ТМ "Minsk" без акцизных марок", - сообщил Нефедов.

Фото: facebook.com

Напомним, что СБУ разоблачила контрабандный канал поставок запчастей для военной техники СССР через западную границу.

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