Сегодня, 2 февраля 2020 года, в США и Канаде отмечается День сурка (Groundhog Day - англ.). Впрочем, в последние годы его начали встречать и в Европе, в том числе в Украине.

День сурка - больше развлекательное действо. Считается, что в этот день нужно наблюдать за сурком, который вылезает из норы. По поведению животного можно судить о наступлении весны.

В пасмурный день сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору. Это означает, что зима скоро закончится, а весна будет ранней.

В солнечный день сурок, наоборот, видит свою тень и прячется обратно в нору. Это говорит о том, что ожидается еще минимум шесть недель зимы.

В США и Канаде праздник стал поводом для проведения фестивалей, которые посещают туристы. Ожидание выхода местного метеорологического сурка из норы наблюдают большими группами людей. Параллельно люди весело проводят время, гуляют, покупают напитки и угощения.

Афиша американского Дня сурка 2 февраля

День сурка. История праздника

Впервые День сурка американцы отпраздновали в 1886 году в горах Пенсильвании. Там ранним утром 2 февраля из норы вышел сурок по кличке Фил.

При этом День сурка связан со Сретением Господним, которое западные христиане празднуют также 2 февраля.

Ранее погоду в этот день считали ответственной за за приближение оттепели. До сих пор существует поговорка: "Если в день Сретения ясно и безоблачно — быть двум зимам в году". То есть весной также будут заморозки и снежно.

В наше время День сурка стал особенно популярным после выхода одноименного фильма в 1993 году. Это американская картина, главную роль в которой исполнил Том Хэнкс.

Телевизионный журналист Фил Коннорс, которого как раз играет Хэнкс, ежегодно приезжает на мероприятии в честь Дня сурка на родину праздника, в городок в Пенсильвании. Однако на этот раз время остановилось: на календаре корреспондент всегда одна дата - 2 февраля. Ведущий не унывает и пытается извлечь выгоду из своего комичного положения.

Кадр из фильма "День сурка" с Томом Хэнксом

После выхода этой картины у словосочетания "день сурка" появилось новое значение. Сейчас так называют события, которые повторяются по кругу, или же замкнутый круг.

День сурка в Украине 2020

В Украине День сурка также отмечается. За годы празднования в стране появились два своих знаменитых сурка: Тимка и Маруся.

Тимка живет на биологической станции Харьковского национального университета. Он выходит из норы 2 февраля.

Маруся обитает в городском детском эколого-натуралистическом центре во Львове. Ее достают на 15 февраля, на Сретение Господне, которое в этот день празднуют православные христиане.

Харьковский сурок по кличке Тимка

На Сретение Господне рекомендуется избавляться от плохих мыслей, проводить дома генеральную уборку и выбрасывать ненужные вещи.

Этот день отлично подходит для знакомств. А вот давать в долг и одалживать самим не рекомендуется.