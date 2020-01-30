Курс наличного доллара в продаже достиг психологической отметки в 25 гривен. При этом с начала недели "американец" подорожал на 55 копеек. Об этом сообщает издание BIN.ua в четверг, 30 января.

Как сообщается, сегодня курс продажи доллара в обменниках вырос на 8,32 коп. до 25,0071 UAH/USD, курс покупки - на 16,30 коп. до 24,7157 UAH/USD.

Средний курс покупки евро повысился на 14,95 коп. до 27,0720 UAH/EUR, курс продажи повысился на 14,34 коп. до 27,5497 UAH/EUR.

Отметим, доллар дорожает в обменниках с начала недели. За четыре дня американская валюта выросла на 55 копеек. Национальный банк снизил официальный курс гривны на 30 января на 12 копеек - до 24,84 за доллар.

Ранее сообщалось, что иностранные покупатели гособлигаций уходят из Украины, поднимая курс доллара.

Также мы писали, что украинские банкиры говорят о скором падении гривни до 25 за доллар. Коронавирус здесь ни при чем.