Сотрудники СБУ задержали в Харькове предполагаемого наемного убийцу, который готовился совершить заказное двойное убийство представителей грузинских криминальных кругов.

Об этом сообщает сайт СБУ.

Следователи установили, что организаторами преступления являются трое представителей криминальных кругов из Украины и Грузии. Они действовали по указанию главарей одной из грузинских преступных группировок и планировали "устранить" двух грузинских конкурентов.

Заказчики подыскали "киллера" через украинского сообщника, который согласился выполнить задание за 20 тысяч долларов США. Убийца получил информацию, фото и видеоматериалы, личные данные потенциальных жертв, а также оплаченный перелет в Тбилиси, где была организована встреча с грузинскими фигурантами дела.

На территории Грузии прошли встречи, контролируемые правоохранителями. Во время одной из них организаторы убийства передали "киллеру" 4 тысячи долларов США аванса, автомат и взрывчатку для совершения преступления. Правоохранители задержали наемника уже в Харькове. Одновременно Служба госбезопасности Грузии задержала двух местных жителей – организаторов заказа, а также провела ряд обысков по месту жительства фигурантов производства.

Украинцу сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Шевченковский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней без права внесения залога.

Фото: ssu.gov.ua

Как сообщала "Страна", США требуют от Киева экстрадировать наемника, который воевал на Донбассе.

Также "Страна" сообщала, что означает задержание ключевого фигуранта по делу Гандзюк.

Ранее 30-летний киллер застрелил мужчину у подъезда жилого дома в Харькове.