Умер бывший глава Верховного Суда и первый министр юстиции в истории независимой Украины Виталий Бойко. Ему было 82 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Высшего совета правосудия.

Виталий Бойко с 1986 года на протяжении четырех лет был первым заместителем министра, в 1990-1992 годах - министром юстиции Украины.

Позже, в 1993-1994 годах Бойко занимал пост посла В Молдове, а в декабре 1994 года избрался главой Верховного Суда Украины. Проработав там 8 лет Бойко подал в отставку. В 2009 году был избран главой Высшей квалификационной комиссии судей.

"Высший совет правосудия выражает глубокие соболезнования родным и близким по поводу невероятной утраты – смерти Бойко Виталия Федоровича", – сказано в сообщении.

Напомним, что в ноябре прошлого года умер судья киевского Апелляционного суда в отставке Юрий Василенко, который в 2002 году возбудил два уголовных дела против тогдашнего президента Леонида Кучмы.

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