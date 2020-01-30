С опозданием на месяц Кабмин подал в Раду проект закона об основах административно-территориального устройства Украины. Документ был зарегистрирован 24 января, но до сих пор его текст отсутствует в регистрационной карточке.

Такой законопроект президент обязал правительство подать в Раду до 1 января 2020 года. Об этом шла речь в указе Зеленского от 20 сентября 2019 г. № 713/2019 "О безотлагательных мерах относительно обеспечения экономического роста, стимулирования развития регионов и предотвращения коррупции".

По информации "Страны", этот проект уточнит понятия административно-территориальных единиц в Украине. А также закрепит за правительством права образования и ликвидации административно-территориальных единиц, установления и изменение их границ.

Также за Кабмином останется право определять, какое количество жителей необходимо будет для того, чтобы населенный пункт считался городом, или в городе образовывались районы.

Один из депутатов, принимавших участие в разработке этого проекта, рассказал "Стране" о ряде положений, которые внесли в этот документ.

Так, для того, чтобы населенный пункт назывался городом, необходимо, чтобы в нем было не менее 20 тысяч жителей, проживающих преимущественно в сооружениях компактной застройки, а также промышленные и перерабатывающие предприятия, предприятия коммунального хозяйства и развитая социальная коммунальная и транспортная инфраструктура.

С таким определением нынешние города Бар (Винницкая область), Бережаны (Тернопольская область), Берислав (Херсонская область), Кагарлык (Киевская область) и многие другие уже не смогут считаться городами.

Если населенный пункт с численностью не менее 5 тысяч жителей будет состоять из преимущественно усадебной застройки, а также иметь железнодорожные узлы, гидротехнические и другие сооружения, такой населенный пункт может называться поселком.

Остальные населенные пункты будут считаться селами.

Один или несколько населенных пунктов могут объединиться в громаду. А объединение громад с общим количеством не менее 150 тысяч жителей будет считаться районом (в президентском проекте район переименовали в округ). Область будет состоять из районов.

Интересно, что в законопроект планировали внести довольно спорную норму, которая может перекроить целый ряд нынешних областных центров. Так, предлагалось, чтобы в городах, где население более 300 тысяч, могли создаваться районы в городе, при условии, что в каждом из них численность населения будет не менее 150 тысяч человек.

В таком случае, например, такой город как Житомир, где проживает менее 300 тысяч человек, не сможет делиться на районы. На данный момент в городе два района - Богунский и Королевский.

Население Львова около 720 тысяч человек. На сегодня в городе есть 6 районов. Но после принятия закона их должно стать всего 4.

По словам собеседника "Страны", во время разработки этого проекта, это была одна из самых спорных норм.

В законопроекте также хотят закрепить следующий порядок переименования населенных пунктов. Местный совет должен будет обратиться со специальным представлением в Кабмин, тот подготовит проект решения для Верховной Рады, а она должна будет проголосовать за него. А вот для переименования громад решения Рады не потребуется, Кабмин сможет это сделать сам после обращения органов местного самоуправления.



Также проектом предлагается за 3 месяца утвердить порядок создания, ликвидации, изменения границ административно-территориальных единиц, в течение 6 месяцев утвердить все нормативно-правовые акты, которые позволят воплотить этот закон, а полную реорганизацию административно-территориального устройства Украины провести в течение года после принятия этого закона.