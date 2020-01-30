В пятницу, 31 января, в Украине ожидаются снег и дожди в центральных и западных областях, к вечеру осадки доберутся до Одесской, Кропивницкой и Черкасской областей.

Об этом синоптик Наталья Диденко 30 января пишет в Facebook.

"Январь завершается в Украине парадом атмосферных фронтов. Завтра один такой обусловит мокрый снег и дожди в западных областях, на Винничине, Житомирщине, Киевщине. До вечера осадки дойдут до Одесской области, Кропивницкого с районами и до Черкасской области. Все, что не попадает в этот список, без существенных осадков", - пишет она.

По ее словам, ожидается юго-западный, порывистый и сильный ветер. Температура воздуха в течение дня +1...+5 градусов, на юге +4...+9 градусов.

"В Киеве 31 января ожидается влажная погода, периодически мокрый снег или дождь, порывистый ветер, дневная температура воздуха около +3 градусов", - сообщает Диденко

Фото: facebook.com

Напомним, что сегодня дожди со снегом уходят из Украины, но тепло остается.

Также мы писали о том, что спасатели предупредили украинцев об ухудшении погоды со среды.