В организации Unicode Consortium продемонстрировали 117 новых эмодзи, которые появятся у пользователей во второй половине 2020 года. Пиктограммами можно будет воспользоваться на устройства iOS, Android, а также в WhatsApp и Twitter.

Об этом сообщает издание Emojipedia.

Как сообщается, в зависимости от платформы их вид может немного отличаться. Среди новых изображений, в частности, есть улыбающееся лицо со слезой, ниндзя, матрешка, сердце, близкое к анатомическому, легкие, пиньята, черника, болгарский перец, белый медведь, тюлень, мамонт и многое другое.

Внимание пользователей соцсетей привлек жест, описанный как "сжатые пальцы". Многие сравнили его с "итальянским жестом".

Также появятся эмодзи с гендерно-нейтральными людьми. В частности, речь идет об эмодзи человека в фате, во фраке, кормящем ребенка. Все эти эмодзи также доступны в вариантах как с мужчиной, так и с женщиной. Помимо этого, представлен "гендерно-нейтральный Клаус" — эмодзи с гендерно-нейтральным человеком в рождественском колпаке.

Скриншот: Facebook/Дмитрий Коваленко

Ранее сообщалось, что Google создал 53 андрогинных эмодзи.

Также мы писали, что аккаунт Украины в Twitter просит Apple и Google нарисовать эмодзи борща.