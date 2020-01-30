В пятницу, 31 января, состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского с Государственным секретарем США Майком Помпео в рамках двухдневного визита американского политика в Киев.

Как сообщает Telegram-канал Офиса президента, встреча Зеленского и Помпео с представителями СМИ начнется в Офисе президента Украины в 12:00 по улице Банковой, 11.

Напомним, сегодня, 30 января, госсекретарь также встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел Пристайко и министром обороны Загороднюком, чтобы подчеркнуть поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины. По словам Помпео, во время беседы с Зеленским он намерен поднять вопрос европейской безопасности.

Госсекретарь США также примет участие в церемонии возложения венков на Михайловской площади, чтобы почтить память погибших на Донбассе, и встретится с лидерами религиозного, гражданского общества и представителями бизнеса.

Ранее журналистка рассказала о криках Помпео после вопроса об Украине. После этого Госдеп снял журналистку с самолета Помпео, которым он летел в Киев.