Российские власти распорядились закрыть границу на Дальнем Востоке. Такое решение было принято в рамках борьбы с распространением коронавируса из Китая.

Такое распоряжение подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Сегодня, 30 января, глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому будут закрыта государственная граница на Дальнем Востоке.

"Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло. Мы соответствующим образом сегодня проинформируем всех о соответствующих мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые были предприняты правительством (против распространения коронавируса на территории России - Ред.)", - заявил Мишустин в начале заседания правительства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле не предпринимают специальных мер из-за коронавируса, однако с вниманием относятся к здоровью сотрудников.

Также мы писали о том, что президент России Владимир Путин на совещании по поводу эпидемии "уханьской пневмонии" дал задачу минимизировать ущерб от коронавируса из Китая.

Напомним, что по состоянию на сегодняшнее утро общее число заболевших в Китае составляет 7 736 человек, а число погибших от вируса выросло до 170 человек.