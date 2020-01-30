Кусок "стены Трампа" на границе Соединенных Штатов и Мексики упал из-за сильного ветра. Конструкция рухнула на мексиканскую часть границы.

Об этом говорится в сюжете ТСН, опубликованном в четверг в YouTube.

Конструкция упала на деревья, растущие из мексиканской стороны. На кадрах с места происшествия видно, как ветер качает стену, а рабочие пытаются поднять ее с помощью техники. Упавший участок установили совсем недавно.

Видео: YouTube/ТСН

Напомним, американский президент Дональд Трамп обещал построить стену на границе между США и Мексикой в ходе своей предвыборной кампании в 2016 году. Он вводил режим ЧП на территории страны, чтобы перераспределить средства из других проектов. Летом 2019-го Верховный суд одобрил выделение 2,5 миллиарда долларов из фондов Пентагона на строительство стены.

Стена на границе США и Мексики предназначена для предотвращения незаконного перехода границы мексиканцами.

Ранее сообщалось, что демократы обвиняют Трампа, который потратил на стену с Мексикой деньги, предназначенные на сдерживание России.

Также мы писали, что на пограничном заборе между США и Мексикой установили розовые качели.