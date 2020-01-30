В Киеве перенесли суд над националистом Алексеем Цымбалюком, который обвиняется в умышленном причинении побоев корреспонденту "Страны" Владиславу Бовструку, на понедельник, 10 февраля.

Также суд отказал адвокату Маси Найему в закрытии дела о нападении Цымбалюка на журналиста "Страны" Влада Бовтрука. Об этом сообщают корреспонденты "Страны".

В судебном зале во время рассмотрения дела Цымбалюка присутствовали журналисты и несколько человек из группы поддержки Цымбалюка. В частности, был националист Сергей Стерненко. Цымбалюк был одет в футболку с надписью "Я не вірю - Шито білими нитками" в поддержку подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.

Как сообщала "Страна", 2 июля 2019 года Алексей Цымбалюк избил на Майдане Независимости журналиста "Страны" Владислава Бовтрука, который освещал акции ультраправых. Радикал нанес удары со спины и попытался душить нашего корреспондента. А через несколько дней националист пригрозил Бовтруку "лаврами Бузины" (то есть убийством) в социальных сетях.

Санкция статьи ч. 2 ст. 345-1 УК, предъявленной Цымбалюку, предусматривает наказание до пяти лет тюрьмы. Как расследовалось это дело, читайте здесь.