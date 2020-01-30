Руководство Китая ввело уголовную ответственность для граждан с коронавирусом, которые избегают лечения. Также под статью попадут те, кто мешает работе медперсонала или умышленно распространяет заболевание.

Об этом заявили в пресс-службе департамента общественной безопасности страны.

Власти китайской провинции Хубэй, жители которой больше других пострадали от эпидемии коронавируса 2019-nCoV, ввели уголовную ответственность для тех граждан, у которых установлено заболевание, но они отказываются от лечения или изоляции.

Управляющие провинции также накажут тех, кто плюется в общественных местах, обрекая окружающих на риск заболевания коронавирусом или наносит вред, оскорбляет и запугивает китайских медработников.

Указом департамента также запрещено приносить в медицинские учереждения погребальные венки и сжигать жертвенные деньги (традиция на похоронах в Китае - Ред.). Накажут и тех граждан, которые развешивают баннеры или препятствуют свободному входу в больницы.

Напомним, что в Китае продолжается борьба со смертельным вирусом. За минувшие сутки в Китае заразился еще 1 731 человек, 38 больных умерли. На китайских территориях за пределами материковой части страны зарегистрировано 25 подтвержденных случаев заболевания новой пневмонией: 10 - в Гонконге, семь - в Макао и восемь - на Тайване.

Также мы писали о том, что ряд авиакомпаний запретили полеты в Китай из-за угрозы коронавируса. Среди них Lufthansa, Swiss и Austrian Airlines.