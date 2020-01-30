Президент Украины Владимир Зеленский предоставил подданным Британии временный безвизовый режим в связи с выходом страны из зоны ЕС.

Соответствующий указ указ №28 обнародован на сайте главы государства.

"Украина ввела безвизовый режим въезда и транзитного проезда для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней. Безвиз начнет действовать на временной основе с 31 января 2020 по 30 января 2021 года", - говорится в сообщении.

Напомним, ЕС назначил посла в Британии, который начнет работу после Brexit.

Как сообщала "Страна", королева Елизавета II подписала законопроект о Brexit. Британия покинет ЕС 31 января.