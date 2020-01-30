Сотрудники НАБУ взяли с поличным троих человек, которые предлагали главе Фонда госимущества Украины 5 миллионов долларов в обмен на должность директора на одном из заводов Одессы.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Вчера, 29 января детективы НАБУ разоблачили трех человек во время предоставления части взятки в размере 50 тысяч долларов США председателю Фонда государственного имущества Украины, должность которого на данный момент занимает Дмитрий Сенниченко.

По версии следствия, задержанные предложили Сенниченко 5 миллионов долларов в обмен на назначение определенного лица директором Одесского припортового завода.

Главу Фонда госимущества пытались подкупить. Фото: НАБУ

В свою очередь, новый директор завода должен был наладить его деятельность в пользу определенного круга частных компаний, которые связаны с инициаторами дачи взятки директору Фонда госимущества.

Преступники планировали заплатить Сенниченко 5 миллионов долларов частями на протяжении года. Однако во время дачи первого транша в 50 тысяч долларов злоумышленников раскрыли детективы НАБУ.

Расследование приведенных фактов НАБУ и САП начали по заявлению Сенниченко в ноябре 2019 года.

Видео: YouTube/ NABU

Ранее мы писали о том, что начальник юридического отдела государственного предприятия "Завод "Генератор" ГП "Укроборонпром" требовал у предпринимателя $2 тысячи и был задержан при получении денег.

Также "Страна" сообщала, что исполняющую обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы Одесской области Наталью Чеботареву подозревают в попытке дать взятку.