СБУ разоблачила контрабандный канал поставок запчастей для военной техники СССР через западную границу. Фото
Сотрудники СБУ пресекли деятельность львовского предпринимателя и гражданина одной из стран ЕС, которые наладили во Львовской области сбыт комплектующих к военной технике советского образца через границу.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
За незаконное перемещение через государственную границу товаров военного и двойного назначения, которые подлежат обязательному экспортному контролю возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители провели ряд обысков по местам хранения товаров военного назначения и изъяли контрабандную технику (двигатели, гидроамортизаторы и генераторы к бронетехнике, балансиры к БМП-1 и БМП-2, электронные системы для танков и тому подобное).
Оперативники и следователи СБУ установили, что незаконно ввезенный товар накапливали на складах во Львове. Комплектующие предназначались для стран, на вооружении которых находится военная техника советского образца. Продолжаются следственные действия.
Фото: ssu.gov.ua
Как сообщала "Страна", словацкие перевозчики заблокировали границу с Украиной.
Напомним, контрабандисты пытались вывезти из Украины военный авиадвигатель. Груз обнаружили при проверке рейса Киев - Рига.
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