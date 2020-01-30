Сотрудники СБУ пресекли деятельность львовского предпринимателя и гражданина одной из стран ЕС, которые наладили во Львовской области сбыт комплектующих к военной технике советского образца через границу.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

За незаконное перемещение через государственную границу товаров военного и двойного назначения, которые подлежат обязательному экспортному контролю возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители провели ряд обысков по местам хранения товаров военного назначения и изъяли контрабандную технику (двигатели, гидроамортизаторы и генераторы к бронетехнике, балансиры к БМП-1 и БМП-2, электронные системы для танков и тому подобное).

Оперативники и следователи СБУ установили, что незаконно ввезенный товар накапливали на складах во Львове. Комплектующие предназначались для стран, на вооружении которых находится военная техника советского образца. Продолжаются следственные действия.

Фото: ssu.gov.ua

Как сообщала "Страна", словацкие перевозчики заблокировали границу с Украиной.

Напомним, контрабандисты пытались вывезти из Украины военный авиадвигатель. Груз обнаружили при проверке рейса Киев - Рига.

Также мы писали, как в Коломые задержали самолет контрабандистов с сигаретами в ЕС.