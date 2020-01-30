Вокруг дела Павла Шеремета и Арсена Авакова, который его курирует, начали сгущаться тучи.

Вчера выпад против МВД сделал Офис генпрокурора: он постановил, что полиция должна принять во внимание аргументы защиты и учесть их в расследовании. А также провести дополнительные розыскные действия в ограниченные сроки.

Сторонники подозреваемых после этого заявили, что Рябошапка стал на их сторону. И в целом заявление генпрокуратуры, как увидим далее, можно трактовать именно так.

По сути прокуроры упрекнули полицию в ненадлежащем расследовании дела. А ведь запуск следственных действий по Кузьменко, Антоненко и Дугарь благословил в декабре сам президент, который пришел на пресс-конференцию к Авакову.

Интересно, что на днях влиятельный депутат от "Слуги народа" Денис Монастырский заявил, что Аваков еще не прошел испытательный срок в новом Кабмине - и зависит этот срок от дела Шеремета.

"Страна" разбиралась, что ждет дело убитого журналиста и как с ним связана судьба Арсена Авакова.

Что заявили у Рябошапки

Вчера Офис генпрокурора сделал серьезный реверанс в адрес подозреваемых - волонтеров АТО Кузьменко, Антоненко и Дугарь.

У Руслана Рябошапки дали письменные указания полицейским, расследующим дело.

"Процессуальные руководители в уголовном производстве по убийству Павла Шеремета, предоставили органу досудебного расследования письменные указания о проведении дополнительных следственных (розыскных) действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, в том числе тщательной проверки выдвинутых защитой подозреваемых аргументов.

Определены четкие временные рамки для выполнения указаний, по результатам чего будет решаться вопрос о дальнейшем движении производства", - заявила пресс-служба Рябошапки.

Обращает внимание, что "вказивки" прокуроров имеют дедлайны для выполнения. По истечении которых будет решаться дальнейшая судьба производства. Что звучит как туманный намек на "последнее предупреждение".

Кстати, именно так восприняли это заявление в группе поддержки Кузьменко, Антоненко и Дугарь.

"Если понятным языком: ходатайство о продлении сроков предварительного расследования вернули назад с указанием в короткое время провести такие следственные действия, которые или подтвердят подозрения, или просто перестанут держать людей за идиотов", - написал в Facebook адвокат Маси Найем, намекая, что сказанное офисом Рябошапки - пролог к освобождению волонтеров.

Что происходит с делом Шеремета?

Заявление Офиса генпрокурора и правда выглядит как публичная порка МВД. Пассаж о дедлайнах показывает, что полиция, по мнению прокуроров, затягивает процесс.

Отметим, что это заявление появилось на следующий день после того, как 29 января прокурор по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Сергей Зузака сообщил, что Нацполиция обратилась в Офис генпрокурора с просьбой продлить сроки досудебного следствия до июня 2020 года (то есть, на четыре месяца).

И в этом смысле позиция Офиса генпрокурора - тревожный звонок для полиции, который показывает, что у Рябошапки сомневаются в ходе следствия.

Чисто формальные зацепки для таких сомнений есть.

Первая и главная - отсутствие прямых доказательств против Кузьменко, Антоненко и Дугарь. Люди на видео, которые взрывали машину Шеремета, замаскированы. И теперь следствие крутится вокруг экспертиз походки, одежды, "радиомолчания" мобильных телефонов, отсутствия алиби, присутствия девушки, похожей на Дугарь, накануне преступления около дома Шеремета, и тому подобных важных, но косвенных аргументов.

Нет видимого прогресса и по вопросу заказчика преступления, чей след, как намекал Аваков еще в декабре, теряется в СБУ. При том, что в "пидозре" об этом не было ни слова. А говорилось, что убийство задумал Антоненко, руководствуясь идеями "величия арийской расы".

Этой и других нестыковок в деле и правда много. Но в обычных условиях они бы мало кого беспокоили. В Украине есть немало прецедентов, когда дела расследуются годами.

Но к делу Шеремета было изначально большое внимание "патриотов", которые скандализировали процесс. В первую очередь потому, что главные подозреваемые - известные волонтеры и атошники. И дело об убийстве журналиста дискредитирует в их лице все добровольческо-волонтерское движение.

Тем более, что это не далеко не первый случай, когда связанные с этим движением люди кого-то убивают.

Известно, что к этой тусовке лояльно относится и генпрокурор. Именно Рябошапка в свое время заблокировал подозрение радикалу Сергею Стерненко, который зарезал человека в Одессе. Хотя есть и другие факторы, почему генпрокурор вмешался в дело Шеремета именно сейчас (о них мы поговорим ниже).

Со своей стороны источники в МВД, с которыми переговорила "Страна", признают, что дело все еще сырое и нужно время, для сбора доказательной базы. Причем, по словам, источников, для следователей это было очевидно еще в декабре, но, тем не менее, было принято решение "раскрыть карты" и собрать пресс-конференцию.

Почему так произошло есть две версии. По первой из них, инициатором выступил Арсен Аваков, который стремился увеличить влияние на Зеленского и показать ему громкую "перемогу".

По второй, которую "Стране" озвучили собеседники из МВД, сделать "каминг-аут" настоял лично президент, несмотря на то, что руководство полиции предлагало подождать и подсобрать доказательств.

В этом контексте интересно, что Зеленский приходил на оба брифинга, которые полиция давала по Шеремету. Первый состялся в июле - на годовщину смерти журналиста. Тогда президенту показали засекреченные материалы дела.

По данным "Страны", в них основными подозреваемыми в организации и исполнении преступления были атошники "Пума" и ее муж "Буча" - Инна и Владислав Грищенко.

Но уже в декабре супруги Грищенко из дела пропали.

Но Зеленский все равно пришел на брифинг Авакова, который заявил о разоблачении уже новых подозреваемых - Кузьменко, Антоненко и Дугарь. А записи разговоров "Пумы" и "Бучи" использовались только для фона и в окончательный текст подозрения не попали. Это не исключает, что они к убийству Шеремета могут быть причастны, но на данный момент оба супруга официально в этом деле подореваемыми не являются.

Сложно поверить, что президент шел к Авакову, не зная, о чем тот будет говорить, без предварительного согласования позиций. Но, как видим, резкая смена подозреваемых не смутила Зеленского, видевшего материалы дела еще летом.

В противном случае ни президента, ни Рябошапки на брифинге мы бы не увидели. Да и сам Аваков не стал бы его проводить.

То есть в декабре всех устраивало задержание трех волонтеров на основании косвенных улик. Включая Рябошапку, который вчера по сути сделал "внушение" Авакову. Что заставило генпрокурора и стоящие за ним силы изменить позицию?

Почему атаковали Авакова

Выше мы уже говорили, что новый генеральный прокурор неравнодушен к "патриотическому" активу и склонен ему помогать.

Но это лишь внешняя, хотя и важная часть вопроса.

Недавно "Страна" публиковала материал Рубикон для Авакова. Почему в "Слуге народа" заговорили об отставке главы МВД. В нем анализировались слова нардепа от "Слуги народа" Монастырского (гавы профильного комитета Рады) - о том, что развал дела Шеремета может стать причиной отставки министра.

И как раз вслед за этим заявлением и последовало сообщение Офиса генпрокурора, в котором сквозило недовольство ходом расследования.

И это указывает на то, что вся цепочка событий может быть взаимосвязана и министра, по сути, начали подводить под отставку.

Заинтересованность в ней существует в двух центрах силы.

Общеизвестно прохладное отношение к министру со стороны "соросят" и Запада, который заинтересован в снижении влияния Авакова. Именно в этом контексте можно рассматривать снятие Кабмином главы "Укрзализныци" Кравцова - у главы МВД есть серьезные интересы в этом ведомстве. При том, что глава првавительство уже озвучил план по передачи УЗ в управление немецкой компании "Дойче бан". А значит, прочие группы влияния на железной дороге к этому моменту должны быть зачищены.

Кроме того, по данным "Страны", Аваков сейчас координирует кампанию по снятию со своего поста главы НАБУ Сытника, к которому благоволят "соросята".

Наконец, очень важен и другой момент.

Развал дела Шеремета, по которому проходят известные волонтеры, поможет запустить кампанию по реабилитации всего волонтерско-добробатовского и националистического движения. Его представители в последнее время становились фигурантами многих преступлений. И отношение в обществе к ним значительно ухудшилось.

Если же окажется, что Антоненко и Ко объявили подозреваемыми "ни за что", то это, в определенной степени сможет сбить этот тренд. По крайней мере, это попытаются сделать.

И потому давление на власти с этой стороны идет очень сильное.

По куда более приземленным причинам хотят сменить министра и на Банковой.

У Зеленского планируют поставить на МВД менее самостоятельного игрока и уже напрямую, без договорняков и уступок, замкнуть на себя одно из важнейших министерств.

По информации "Страны", останавливает этот процесс лишь отсутствие кандидатуры на замену. Но поиск усиленно идет, и предложения отдельным людям уже поступили.

Кроме того, Авакова считают одним из идеологов продолжения тлеющего конфликта на Донбассе, а потому его отставку можно будет подать России и лояльным к ней силам на Западе как движение к прорыву в мирных переговорах.

Но вернемся к делу Шеремета.

Переломить ситуацию с ходом следствия мог бы стать быстрый прогресс по делу Шеремета. Как в части доказательств против уже имеющихся подозреваемых.

Так и в деле выхода на заказчика, следы которого, по намекам самого же Авакова, ведут в СБУ.

Движение в этом направлении могло бы серьезно изменить весь расклад сил.

И определенные зацепки уже есть. Так, юрист Андрей Портнов сегодня опубликовал материалы о связях Владислава Грищенко ("Бучи") с сотрудником Департамента контрразведки СБУ Андреем Омельченко.