Украинская сторона не получила от Ирана должной информации для расследования авиакатастрофы Boeing 737 компании МАУ неподалеку от Тегерана, в которой погибли 176 человек. Также не решен и вопрос создания международной следственной группы.

Об этом рассказал в интервью "Интерфакс-Украина" генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

"Мы запрашивали информацию, которая необходима для расследования, просили о допросе определенного ряда людей, о получении определенных вещественных доказательств, в том числе остатков самолета. Но ответы на все эти вопросы мы еще не получили, пока мы не видим ту реакцию со стороны иранских властей, которую бы хотели видеть", - рассказал Рябошапка.

Также, по его словам, не решен и вопрос создания международной следственной группы, несмотря на то, что украинская сторона обсуждала это с иностранными партнерами. Проект соглашения уже подготовлен и передан в посольства нескольких стран. Генпрокурор ожидает, что результат получат в ближайшую неделю-две. В противном случае Украина будет подавать запросы о международно-правовой помощи, что существенно затянет процесс получения информации

Напомним, что в ночь с 7 на 8 января в Иране произошло крушение самолета Boeing 737 компании МАУ, который летел из Тегерана в Киев. Все пассажиры и экипаж погибли. Всего на борту находились 11 украинцев, 9 из них – экипаж. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Один из пассажиров, жена которого погибла в авиакатастрофе МАУ, рассказал о преследованиях со стороны Ирана.

Также мы писали о том, что по данным СМИ, иранские военачальники три дня скрывали от президента Рухани, что сбили пассажирский самолет.