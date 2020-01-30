Компания Facebook выплатит $550 млн за противоправный сбор биометрических данных пользователей. Иск был предъявлен жителями штата Иллинойс еще в 2016 году.

Об этом сообщает газета The New York Times.



По словам финансового директора Facebook Дэвида Венера, юристы компании хотели лишить иск статуса коллективного в течение нескольких лет и даже пытались полностью прекратить производство по делу. "Мы решили добиться урегулирования, поскольку в интересах наших акционеров и сообщества оставить эту тему в прошлом", - сказал Вернер инвесторам.

По его словам, сумма в $550 включена графу расходов отчета компании за четвертый квартал прошлого года.

Напомним, истцы утверждают, что функция распознавания лиц Facebook, которая предполагает установку отметок на фотографиях, незаконно собирала и сохраняла биометрические данные. Таким образом, по их словам, компания нарушила закон штата о конфиденциальности биометрической информации.

Как сообщала "Страна", Facebook будет удалять видео пользователей, если найдет манипуляции.

Ранее Марк Цукерберг заявил, что Facebook следит за пользователями по всему интернету даже в режиме офф-лайн ради их безопасности.