В следующем месяце Нафтогаз снизит цену на газ для промышленности на 14%-15% по сравнению с январем этого года.

Об этом гласит документ, опубликованный пресс-службой компании.

НАК "Нафтогаз Украины" опубликовал новые ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 февраля 2020 для промышленности и других субъектов хозяйствования.

Стоит отметить, что цены являются дифференцированными в завимости от объемов закупки газа и условий его оплаты. В зависимости от этих показателей, "Нафтогаз" будет сбывать производителям газ по цене 4 661,00 - 5 208,00 грн. за кубический метр.

Так, по сравнению с январскими ценами, в феврале промышленность будет платить за газ на 14%-15% меньше, в зависимости от условий поставки.

Прейскурант на природный газ от Нафтогаза на февраль. Скриншот: naftogaz.com

Ранее мы писали о том, что советник президента Украины Игорь Новиков обвинил НАК "Нафтогаз" в высоких ценах за газ для потребителей в январе. Он также объяснил, почему в январе платежки с ценами на газ получились на 1-2 000 гривен выше ожидаемых.

Ранее мы писали о том, что "Нафтогаз" пересмотрел январскую цену на газ для населения. Она стала ниже прошлогодних январских расценок. Понижение цены связано с аномально теплой зимой.