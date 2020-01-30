В январе 2020 года подписной тираж местных изданий Украины составил всего 76% от уровня тиражей начала 2019 года. В Национальном союзе журналистов Украины (НСЖУ) считают, что главной причиной падения является некачественная доставка периодики "Укрпочтой" из-за сокращения почтальонов и закрытия отделений.

Об этом 30 января сообщил на своей странице в Facebook председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Председатель НСЖУ ссылается на данные АО "Укрпочта" в ответ на официальный запрос Союза. "В январе 2020 года подписной тираж местных изданий Украины, то есть областных, городских и районных газет и журналов, составляет 76% от уровня тиражей на 1 января 2019 года", - пишет он, указывая на письмо за подписью гендиректора Укрпочты Игоря Смелянского.

В письме также говорится, что общий подписной тираж местных изданий Украины составляет 2,51 миллионов экземпляров. Подписной тираж прессы общегосударственной сферы распространения составляет 4,15 миллионов экземпляров, что составляет 92% к уровню тиражей на 1 января 2019 года. Общий показатель восстановления тиражей национальных и местных изданий составил 85%.

В НСЖУ отмечают, что главной причиной падения тиражей является некачественная почтовая доставка периодики из-за существенного сокращения почтальонов и закрытия почтовых отделений. На качество доставки при постоянном повышении цены на услугу жалуются редакторы районных и областных изданий.

Обеспокоенный ситуацией с падением тиражей украинских газет председатель НСЖУ Сергей Томиленко, отмечает, что ситуация, которая складывается с подпиской - чрезвычайная.

"Для многих регионов, в отдаленных селах, где нет интернета и телевидение работает нестабильно - печатное слово едва ли не единственный источник достоверной информации. Но ситуация, когда украинцы оплачивают услугу по высоким тарифам, но взамен получают головную боль с почтовой доставкой газеты, ненормальная. Эти резкие падения тиражей украинских газет - не столько от развития новых медиа, сколько от отсутствия государственной политики поддержки украинских СМИ", - заявил он.

Фото: facebook.com

Напомним, что Антимонопольный комитет проверит действия Укрпочты из-за жалоб печатных медиа.

Также до этого в НСЖУ заявляли, что повышение тарифов Укрпочты вызвало падение тиражей региональных газет на 30%.