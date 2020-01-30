Суд рассмотрел кассационные жалобы Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, которые устроили в Харькове резонансное ДТП, в котором погибло шесть человек. Первое заседание по ним состоится в апреле.

Об этом говорится в постановлении судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Николая Ковтуновича от 28 января.

Верховный Суд Украины рассмотрел кассацию приговоренных к тюремному сроку за ДТП в центре Харькова Елены Зайцевой и Геннадия Дронова. Заседание суда пройдет 3 апреля, в пятницу.

"Закончить подготовку и назначить кассационное рассмотрение уголовного производства в отношении ЛИЦО_1 и ЛИЦО_2 по кассационной жалобе защитника осужденного ЛИЦО_1 - адвоката Плетнев Ю. В. и кассационной жалобой защитника осужденного ЛИЦО_2 - адвоката Токарева Г. В. на приговор Киевского районного суда г. Харькова от 26 февраля 2019 и постановление Харьковского апелляционного суда от 14 августа 2019 на 3 апреля 2020 в 10 часов 30 минут", - гласит документ.

Напомним, что 26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова вынес приговор по делу о смертельном ДТП. Геннадий Дронов получил 10 лет лишения свободы, а также потерял право управлять автомобилем на 3 года. Срок отбывания наказания начался 8 ноября 2017 года. Елене Зайцевой дали аналогичное наказание. Срок отбывания наказания начался с 18 октября 2017 года.

Адвокат Елены Зайцевой Юлия Плетнева и адвокат Геннадия Дронова Геннадий Токарев подавали кассационные жалобы на приговор Киевского районного суда Харькова от 26 февраля 2019 года и Харьковского апелляционного суда от 14 августа 2019 года.

Напомним, что 18 октября 2017 года около 20:45 в начале ул.Сумская в Харькове в результате ДТП, по неофициальной информации, погибли пятеро и пострадали более десяти человек. Позже число погибших выросло до шести. Автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней Зайцевой, ехавший на красный свет, столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg, за рулем которого находился Геннадий Дронов.