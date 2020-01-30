"Их главное задание – вести украинцев на поводке". Завкафедрой Львовского политеха написал пост о евреях во власти
Завкафедрой Львовского политехнического университета, доктор экономических наук Иосиф Сытник заявляет, что украинцы на протяжении десятилетий выбирают во власть евреев, которые "ведут на поводке" украинский народ.
Свой антисемитский пост Сытник написал в Facebook, приложив фото украинских лидеров разных лет в Иерусалиме.
"На протяжении десятилетий большинство из 78% моноэтнического украинского народа выбирает именно их и их (так он называет в посте евреев - Ред.) политические проекты. А между выборами, украинцы друг другу рвут чубы, плюют в глаза, обливают грязью, доказывая кто их этих их "любимцев" лучший, кто другой, кто достоин позаботиться о них, грешных, на пути к рабству и самоуничтожению", - написал он.
Сытник добавил, что "только возле Стены плача в Иерусалиме – они на мгновение снимают с себя украинские маски, отказываются от своих ролей, которые эффектно исполняют в Украине и становятся настоящими".
"Ибо на том месте у них появляется капля совести, вера, чувство долга и ответственности за свои корни, там они осознают страх за свои грехи, там они действительно боятся своего Бога и Закона. Тут в Украине они не боятся ничего и никого", - считает преподаватель.
"В Украине их главное задание – вести украинцев на поводке, что они успешно делают уже десятилетиями. Куда? Есть ли у них право делать в Украине то, что они делают? Да, ибо большинство украинцев дали им это право лично на выборах", - отмечает Сытник.
В заключении он предлагает, чтобы "украинцы сами для себя ответили на ключевые вопросы:
1) почему украинцы их поднимают до уровня руководства (власти) в своей украинской Державе?
2) почему украинцы готовы уничтожать и презирать друг друга ради них?
3) сколько украинцам еще нужно: прожить столетий или лет беспамятства; прочитать горькой правды Пророков (начиная от Т.Шевченко); похоронить Мучеников и Героев национально-освободительной борьбы; услышать обращений и призывов современных пассионариев – чтобы иметь Свой ум, Свою Правду и Силу и Волю, свою национальную миссию и цели, свою украинскую Власть".
Фото: facebook.com
На это заявление отреагировал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
"...Сытник посмотрел на Зеленского у Стены Плача и понял, что главная проблема украинцев - евреи. Свои разоблачительные выводы он изложил в тексте, который можно назвать современными "Протоколами сионских мудрецов". Евреев в тексте он обозначает словом "они", но, чтобы читатели не ошиблись, иллюстрирует его фото украинских президентов и премьеров в Израиле", - написал он в Facebook.
Он пишет, что у него нет вопросов к "пещерному антисемиту и националисту Сытнику". "У меня есть вопросы к университету в котором он работает, вопросы к министерству образования: чему учит студентов этот человек? Что вообще он делает в ВУЗе?", - спрашивает Долинский.
Фото: facebook.com
Напомним, что в Умани 30 человек с ножами и палками напали на евреев у могилы Нахмана.
Также мы писали о том, что Израиль обвинил Киев в антисемитизме из-за марша в память о Бандере.