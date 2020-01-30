Завкафедрой Львовского политехнического университета, доктор экономических наук Иосиф Сытник заявляет, что украинцы на протяжении десятилетий выбирают во власть евреев, которые "ведут на поводке" украинский народ.

Свой антисемитский пост Сытник написал в Facebook, приложив фото украинских лидеров разных лет в Иерусалиме.

"На протяжении десятилетий большинство из 78% моноэтнического украинского народа выбирает именно их и их (так он называет в посте евреев - Ред.) политические проекты. А между выборами, украинцы друг другу рвут чубы, плюют в глаза, обливают грязью, доказывая кто их этих их "любимцев" лучший, кто другой, кто достоин позаботиться о них, грешных, на пути к рабству и самоуничтожению", - написал он.

Сытник добавил, что "только возле Стены плача в Иерусалиме – они на мгновение снимают с себя украинские маски, отказываются от своих ролей, которые эффектно исполняют в Украине и становятся настоящими".

"Ибо на том месте у них появляется капля совести, вера, чувство долга и ответственности за свои корни, там они осознают страх за свои грехи, там они действительно боятся своего Бога и Закона. Тут в Украине они не боятся ничего и никого", - считает преподаватель.

"В Украине их главное задание – вести украинцев на поводке, что они успешно делают уже десятилетиями. Куда? Есть ли у них право делать в Украине то, что они делают? Да, ибо большинство украинцев дали им это право лично на выборах", - отмечает Сытник.

В заключении он предлагает, чтобы "украинцы сами для себя ответили на ключевые вопросы:

1) почему украинцы их поднимают до уровня руководства (власти) в своей украинской Державе?

2) почему украинцы готовы уничтожать и презирать друг друга ради них?

3) сколько украинцам еще нужно: прожить столетий или лет беспамятства; прочитать горькой правды Пророков (начиная от Т.Шевченко); похоронить Мучеников и Героев национально-освободительной борьбы; услышать обращений и призывов современных пассионариев – чтобы иметь Свой ум, Свою Правду и Силу и Волю, свою национальную миссию и цели, свою украинскую Власть".

Фото: facebook.com

На это заявление отреагировал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"...Сытник посмотрел на Зеленского у Стены Плача и понял, что главная проблема украинцев - евреи. Свои разоблачительные выводы он изложил в тексте, который можно назвать современными "Протоколами сионских мудрецов". Евреев в тексте он обозначает словом "они", но, чтобы читатели не ошиблись, иллюстрирует его фото украинских президентов и премьеров в Израиле", - написал он в Facebook.

Он пишет, что у него нет вопросов к "пещерному антисемиту и националисту Сытнику". "У меня есть вопросы к университету в котором он работает, вопросы к министерству образования: чему учит студентов этот человек? Что вообще он делает в ВУЗе?", - спрашивает Долинский.





Фото: facebook.com

Напомним, что в Умани 30 человек с ножами и палками напали на евреев у могилы Нахмана.

Также мы писали о том, что Израиль обвинил Киев в антисемитизме из-за марша в память о Бандере.