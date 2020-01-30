В Киеве, с утра 30 января образовались огромные пробки. Cамое "проблемное" место - традиционно, центр столицы.

Так, по состоянию на 10:10 движение остановилось на просп. Победы между метро "Житомирская" и "Святошин", а также от зоопарка до пл. Победы. Из-за пробок нельзя будет проехать и по ул. Жилянской. Также осложнен проезд автомобилей в направлении Караваевых дач, ул. Гетьмана и прилегающим ул. Гарматная и Олексы Тихого.

В заторах погряз пр. Палладина с обеих сторон - от метро "Академгородок", перед мостом на пр. Леся Курбаса и ул. Семьи Сосниных, а также на пр. Глушкова у ипподрома и далее на Голосеевском пр. перед одноименной станцией метро.



Также по пр. Лобановского затруднен проезд у Совских прудов в сторону Севастопольской пл., на ул. Гринченко и Изюмской - пробки перед ул. Брожко. "Стоит" и Протасов Яр и ул. Гринченко перед ним. Также пробка на бульваре Леси Украинки перед метро "Печерская", где ведутся дорожные работы.

На набережной затруднено движение от Днепровского спуска до Гаванского моста и по ул. Набережно-Рыбальской в сторону Подола. В центре самое "пробочное" место - спуск по ул. Грушевского и Петровская аллея.

Пробки на левом берегу образовались лишь на ул. Братиславской перед метро "Черниговская".

Напомним, что Киев занял 12 место в мире и третье среди стран Европы в индексе движения транспорта в мегаполисах, склонных к пробкам на дорогах, за 2019 год. Стоит отметить, что в 2018 году столица занимала 13 место в данном рейтинге.

Также мы писали о том, что столичные власти решили увеличить тариф за парковку в центральной части города до 50 гривен в час. Возрастут и штрафы для водителей, которые ставят машины в неположенных местах.