Сегодня, 30 января, в Киеве состоялся суд над националистом Алексеем Цымбалюком. Более известным как "киллер Бабченко".

2 июля 2019 года Цымбалюк избил на Майдане Незалежности журналиста "Страны" Владислава Бовтрука, который освещал акции ультраправых. Радикал нанес удары со спины и попытался душить нашего корреспондента. А через несколько дней националист пригрозил Бовтруку "лаврами Бузины" (то есть убийством) в социальных сетях.

Алексей Цымбалюк исповедует неонацисткие взгляды. Именно он работал провокатором СБУ во время инсценировки убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Подробнее о Цымбалюке читайте здесь.

Националист Алексей Цымбалюк. На фото обведен красным кружком

В сентябре полиция закончила досудебное следствие по нападению Цымбалюка на журналиста "Страны". "Киллер Бабченко" обвиняется в умышленном причинении побоев, легкой или средней тяжести телесных повреждений - в связи с осуществлением журналистом законной профессиональной деятельности.

Санкция статьи ч. 2 ст. 345-1 УК предусматривает наказание до пяти лет тюрьмы. Как расследовалось это дело, читайте здесь.

О том, как прошел сегодняшний суд над Цымбалюком, следите в обновляемом материале "Страны".

12:10 После завершения заседания Цымбалюк не был настроен общаться с журналистами.

"Сперва назвал их "российскими". Потом, когда выяснилось, что это не российские СМИ, начал что-то там говорить про "белые нитки" и дело Шеремета.

Явно не сильно радостно ему. Нельзя уже, как он привык, просто бить журналистов. Приходится им отвечать", - пишет телеграм-канал "Политика Страны" и публикует соответствующее видео.

11:58 На сегодня суд завершен. Следующее заседание назначено на 10 февраля (понедельник).

11:56 Вернулся судья. Адвокату Маси Найему отказано в ходатайстве о прекращении дела против Цымбалюка.

11:48 Пока судья находится в совещательной комнате, Цымбалюк со своим адвокатом Меси Наймом пытаются эпатировать публику.

Цымбалюк громко говорит: "Как там его? Бовтрук? Не, ну это ж не имя... Не помню, как его, этого журналиста... А, Владислав, да".

Затем Найем включил на телефоне видео, где ребенок его друга говорит: "слонопотам". Они смотрят ролик вместе с Цымбалюком.

Националист Сергей Стерненко отметил, что эти звуки напоминают ему "призывы к сожжению [телеканала] NewsOne".

11:32 "Это одно из немногих дел о насилии в отношении журналистов, которое следствие довело до передачи в суд.

Потому оно и знаковое. Получит ли Цымбалюк обвинительный приговор или нет - от этого во-многом зависит то, будут ли продолжаться нападения на журналистов. Потому что продолжаются они из-за ощущения безнаказанности нападающих.

И этому должен быть положен конец", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".

11:20 Маси Найем, адвокат Цымбалюка, выступил с ходатайством закрыть дело (на фото ниже). Он объяснил это тем, что истек срок досудебного расследования.

Прокурор опровергла это и сказала, что нет необходимости закрывать дело, так как сроки его рассмотрения не нарушены.

В связи с этим судья удалился в совещательную комнату.

11:19 Обстановка в зале суда спокойная. Помимо Стерненко, есть несколько человек из, вероятно, группы поддержки Цымбалюка. Присутствуют журналисты.

Алексей Цимбалюк одет в футболку с надписью "Я не вірю - Шито білими нитками" в поддержку подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.

11:15 Поддержать Цымбалюка пришел националист Сергей Стерненко. Делает с Цымбалюком селфи.

11:10 Журналист "Страны" Владислав Бовтрук (по центру) на суде по делу о своем избиении Цымбалюком.

Судья уже на месте.