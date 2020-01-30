В ночь на 30 января, во Львове произошел очередной инцидент с журналистами. Неизвестный поджег легковой автомобиль Mitsubishi Colt, принадлежащий корреспондентке "Радио Свобода" Галине Терещук. ЧП произошло в районе полуночи на улице Кубийовича.

Об этом сообщила агентству "Интерфакс-Украина" сама Галина Терещук.

"Сразу после полуночи мы с мужем услышали, как сработала сигнализация, и когда муж выглянул в окно, то увидел, что машина уже горела", - рассказала журналистка.

По ее словам, позже соседи рассказали, что перед самым пожаром видели на улице молодого человека, который подошел к автомобилю журналистки, положил под "дворники" два пакета.

"Соседи спросили его, что он собирается делать и тот сказал - поджечь вот эту машину, после чего поджег пакеты и ушел", - рассказала она.

По словам журналистки, у нее нет никаких конфликтов на бытовой почве и она не знает, с чем связан этот инцидент.

"Что это - не понравился какой-то текст или попытка запугать - я сама не знаю и хочу найти ответ", - сказала она, отметив, что в последнее время никаких угроз она не получала.

По ее словам, на месте происшествия работали сотрудники полиции и Службы безопасности Украины. Терещук работает корреспонденткой "Радио Свобода" во Львове с 2000 года.

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