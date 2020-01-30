Освобожденный из российской тюрьмы режиссер из Крыма Олег Сенцов, который недавно выступал на форуме в Давосе, прибыл в Вашингтон, чтобы призвать США продолжить поддержку Украины. В американской столице он посетил Конгресс и Госдеп.

Свои впечатления Сенцов выложил в виде фоторепортажа в Facebook.

"Вашингтон - город контрастов. Здесь огромный Капитолий и маленький Белый дом, возле которого всегда кто-то протестует. Здесь удивляешься глубине знаний об Украине местных экспертов и поверхностностью некоторых конгрессменов в этом вопросе. На клумбах здесь можно встретить брюссельскую капусту, а рядом памятник Иисусу-просителю", - написал он.

Он также заметил на улице немало бомжей. "Это меня более всего удивляет в этой стране: она миллиарды долларов тратит на поддержку других государств, а бездомных со своих улиц убрать не в состоянии", - удивляется Сенцов.

Особое восхищение у Сенцова вызвало печенье Госдепа. "И в конце о поддержке. Что мы увидели на столе, когда посетили Госдепа? Конечно - печеньки. Вот они, родненькие, лежат, ждут какой-то новой революции", - резюмировал он.

Фото: facebook.com

Напомним, что Сенцов не собирается создавать партию, но на поводу у "информационных мусорков" не пойдет.

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