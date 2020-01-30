В среду, 29 января, в Киеве появились билборды с надписью "Россия – наш главный стратегический партнер". Неообычная для последнего времени реклама за подписью предпринимателя Олега Катющенко вызвала резонанс у киевлян. Не исключено, что это была провокация против Катющенко - бизнесмена, который работает на строительном рынке столицы.

Фото и видео с билбордами массово публиковали в соцсетях. "Наружку" заметили минимум у метро "Житомирская" и на Позняках.

Очевидцы были крайне удивлены.

"Я один удивляюсь, откуда такое могло появиться в Украине?", - пишет повар Андрей Джулай.

Фото: facebook.com

Видео: facebook.com/KyivOperativ/videos

По состоянию на 1:00 ночи 30 января к месту расположения билборда на Позняках приехала полиция, а затем и специальная техника, которая демонтировала рекламу. Также убрали рекламу на Житомирской.

Олег Катющенко - бизнесмен, основатель компании "Holly Industrial". Компания существует с 2011 года, занимается строительством. Также человек зарегистрирован в Киеве с 2002 года как ФЛП с основным видом деятельности "аренда и управление собственной или арендованной недвижимостью". На сайте, который публикует отзывы о предприятиях, есть информация, что после Майдана в 2014 году Катющенко переехал в Москву.

Имеет ли он отношение к билбордам - пока непонятно. В соцестях выссказываются предположения, что наружную рекламу могли разместить его конкренты с целью дискредитации бизнесмена.

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