В ночь на 30 января в Лисичанске Луганской области в результате непогоды были обесточены три насосные станции, без воды остались 23 тысячи человек. Коммунальщики сейчас восстанавливают водоснабжение.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь на 30 января в Лисичанске из-за порывов ветра обесточены три насосные станции, в результате чего без водоснабжения остались 23 тысячи абонентов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к восстановительным работами привлечено коммунальное предприятие "Лисичанскводоканал". Котельные города работают в штатном режиме.

Кстати, сегодня, 30 января, ГСО предупредила об ограничениях движения в Киеве на два дня из-за визита Помпео.

Напомним так же, что сегодня дожди со снегом уходят из Украины, но тепло остается. Для обеспечения проезда на дорогах от "Укравтодора" привлечено 1 122 работника и 835 единиц техники.

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