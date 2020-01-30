Повышение рыночной капитализации компании Тesla позволило основателю компании Илону Маску за 60 минут увеличить состояние на $2,3 млрд. Котировки акций Tesla возросли до 649 долларов. В списке самых богатых людей мира от Forbes Маск поднялся с 28 на 23 место.

Об этом 30 января сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Нью-Йоркской фондовой биржи.

Котировки акций Tesla к закрытию торгов накануне увеличились на 2,49% и составили $580,99, а потом еще на 12% до $649. Такая положительная динамика благоприятно сказалась и на самом Маске, состояние которого возросло до $36 млрд. В списке самых богатых людей мира по версии Forbes Маск поднялся на пять позиций - с 28 на 23 место.

Акции Tesla находятся на подъеме с октября прошлого года. 48-летний Маск владеет примерно одной пятой запаса Tesla, что составляет основную часть его состояния. Его контрольный пакет акций компании Space Exploration Technologies Corp. составляет около $14,6 млрд.

Напомним, что в Tesla рассказали детали строительства первой фабрики в Европе.

Также читайте о том, что полиция Дубая будет ловить преступников на Cybertruck от Tesla.