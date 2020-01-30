В "Слуге народа" заговорили об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова. Но пока обсуждается, при каких условиях Аваков усидит в кресле главы МВД, его зарплата за декабрь составила 86 000 гривен, его заместителей - от 73 000 до 84 000 гривен, государственного секретаря министерства - 87 000 гривен.

Об этом 30 января передают Украинские новости, цитируя ответ Министерства внутренних дел на официальный запрос.

Так, зарплата, начисленная Авакову в декабре, составила 85 865 гривен, в том числе должностной оклад - 13 714 гривен, надбавка за выслугу лет - 4 823 гривны, надбавка за интенсивность труда - 13 714 гривен, надбавка за работу с документами, составляющими государственную тайну, - 2 743 гривны, надбавка за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн - 2 743 гривны, отпускные - 2 374 гривны, командировочные - 8 092 гривны, индексация - 652 гривны.

Кроме этого, министру за декабрь выплачена премия в сумме 37 010 гривен.

Материальная помощь в декабре не начислялась.

Фактическая сумма, полученная Аваковым после удержания налогов и сборов, составила 76 339 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Сергея Ярового составила 84 098 гривен, заместителей Татьяны Ковальчук - 76 711 гривен, Катерины Павличенко - 73 332 гривны, Сергея Гончарова - 77 293 гривны, Антона Геращенко - 59 808 гривен, Александра Гогилашвили - 74 861 гривна, госсекретаря Алексея Тахтая - 87 077 гривен.

Напомним, что по словам главы Комитета Рады, если дело Шеремета развалится, Аваков может уйти в отставку.

В то же время, как писала "Страна", для президентского офиса и самого Зеленского он остается в значительной степени предохранителем от "майданов" из-за руководства одной из силовых структур и большого влияния в радикальных кругах.