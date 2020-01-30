В Сенате США, на слушаниях по импичменту для президента Дональда Трампа произошел курьезный случай. В зале был замечен бизнесмен Лев Парнас, соратник Руди Джулиани, личного адвоката хозяина Белого дома, однако охранники быстро вывели его из зала.

Как выяснилось позднее, Льва Парнаса пригласил на заседание сенатор-демократ Чак Шумер (лидер меньшинства в Сенате - Ред.) как своего гостя, однако на Парнасе был электронный браслет слежения, поэтому его и удалили из зала.

Об этом конфузе на своей странице в Twitter сообщил сенатор-республиканец Тед Круз.

"Сцена из судебного процесса по импичменту: Шумер пригласил Льва Парнаса быть его личным гостем сегодня на суде. Несколько минут назад Парнаса вывели с галереи (для гостей - Ред.). Потому что он носит браслет на лодыжке, ведь он обвиняется в совершении серьезных преступлений!", - написал сенатор-республиканец.

Фото: twitter.com/tedcruz

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп заявил, что не знаком с Парнасом.