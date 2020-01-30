В Персидском заливе произошло ЧП, которое может обернуться серьезной экологической катастрофой. У побережья Шарджи в ОАЭ на борту нефтяного танкера вспыхнул масштабный пожар. Гигантский столб черного дыма, похожий на гриб после атомного взрыва, поднялся высоко в небо.

Об этом передает канал FranceNews24 в своем официальном Twitter.

"Нефтяной танкер горит у побережья Шарджи в Объединенных Арабских Эмиратах" - передал молнию канал и показал видео пожара.

Нефтеналивное судно, на борту которого вспыхнуло пламя, находится на рейде примерно в 35 км от побережья ОАЭ. В Федеральном управлении транспорта Эмиратов заявили, что уже работают над ликвидацией пожара на судне и принимают все необходимые меры для ликвидации огня.

URGENT#UAE : Un pétrolier est en feu au large de la côte de #Sharjah aux Émirats arabes unis. pic.twitter.com/05bxMsgFLU — FranceNews24 (@FranceNews24) January 29, 2020

Видео: FranceNews24

Ранее "Страна" сообщала, что США отправили в Персидский залив эсминец Nitze для защиты Саудовской Аравии.

Так же мы рассказывали, что Иран угрожает закрыть Персидский залив для поставок нефти.