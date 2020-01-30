Бермудский треугольник, похоже, раскрыл, одну из своих зловещих тайн. Группа морских археологов и подводных исследователей обнаружила американское торговое судно "Cotopaxi", которое исчезло в Бермудском треугольнике еще 95 лет назад.

29 ноября 1925 года пароход вышел из порта Чарльстона в американском штате Южная Каролина и направился к берегам Кубы, но так и не достиг пункта назначения. На борту было 32 пассажира, но их тела тоже не были найдены.

После получения новых данных в 2020 году команда экспертов и кинодокументалистов организовала экспедицию и обнаружила корабль примерно в 65 километрах от побережья Сент-Огастин, штат Флорида. Об этом сообщает Fox News.

Фильм о находке будет показан 9 февраля на "Science Channel". И съемочная группа раскрыла некоторые детали экспедиции.

"Морской биолог и исследователь подводного мира Майкл Барнетт связался с британским историком Гаем Уолтерсом, чтобы помочь найти таинственный корабль.

Уолтерс обратился к архивам страховой компании в Лондоне и нашел ранее неизвестные данные о последнем рейсе "Cotopaxi". Оказывается, корабль посылал по радио сигналы бедствия 1 декабря 1925 года, через два дня после того, как он покинул Чарльстон", - рассказали на канале.

Напомним, что в 2018 году исследователи из университета Саутгемптона заявили, что выяснили секрет исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике. Ученые утверждают, что причина массовой гибели кораблей кроется в гигантских океанических "волнах-убийцах" в этом регионе. По мнению исследователей, эти волны могут возникать из ниоткуда и имеют разрушительную силу, в результате чего даже самые большие суда могут затонуть.

Ранее "Страна" сообщала, что появился ТОП-10 пропавших самолетов, которые так и не нашли.