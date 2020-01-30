В Китае продолжается борьба со смертельно опасным вирусом, который вызывает тяжелую форму пневмонии, которую уже во всем мире называют уханьской. За минувшие сутки в Китае заразился еще 1 731 челове, 38 больных умерло.

По состоянию на утро 30 января общее число заболевших в Китае составляет 7 736 человек (вчера было 5 974 человека - Ред.), число жертв выросло до 170 человек (вчера было - 106 летальных исходов, - Ред.).

Об этом передает Госкомитет КНР по вопросам здравоохранения, как сообщает ТВ Китая.

Фото: cgtn.com

"Вот что известно по состоянию на 30 января. Подтвержденные случаи заболеваний: 7 736 в Китае, не менее 75 за рубежом. Смертей уже 170. Передача вируса от человека к человеку подтверждена. Эксперты в области здравоохранения говорят, что вирус может мутировать", - уточнили китайские чиновники.

На китайских территориях за пределами материковой части страны зарегистрировано 25 подтвержденных случаев заболевания новой пневмонией: 10 - в Гонконге, семь - в Макао и восемь - на Тайване.

Ранее "Страна" сообщала, что глава ВОЗ объяснил, зачем созвал чрезвычайный комитет по поводу вспышки коронавируса в третий раз.