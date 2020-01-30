Сегодня, 30 января, в Киеве ожидают с визитом государственного секретаря США Майка Помпео. Визит высокопоставленного госчиновника пройдет с повышенными мерами безопасности, что вызовет неудобства для водителей. Об этом Государственная служба охраны (ГСО) и предупредила в соцсети.

"Обращаем внимание жителей и гостей Киева на то, что с 30 января по 1 февраля в связи с визитом в Украину государственного секретаря США Майка Помпео возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в столице. Также просим учесть вероятные ограничения дорожного движения на Бориспольском шоссе в четверг, 30 января и в субботу 1 февраля.

Информируем, что в соответствии с Законом Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" и Положением о Государственном Протоколе и Церемониале Украины, утвержденными Указом Президента Украины от 22 августа 2002 года №746 / 2002, главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальным или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана.

Управление государственной охраны Украины совместно с другими правоохранительными органами в соответствии с Указом Президента Украины от 3 октября 2006 №815 / 2006 "Об упорядочении применения временных ограничений или запрета дорожного движения во время проезда данного лица, в отношении которого осуществляется государственная охрана" будет обеспечивать безопасность и оказывать сопровождение делегации США на территории Украины на протяжении всего визита", - пояснили в ГСО.

Фото: facebook.com/udoukyiv

Ранее "Страна" сообщала, что Госдеп снял с самолета Помпео журналистку, с которой тот разругался после вопросов об Украине.