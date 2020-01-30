Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий предложил правительству отменить выбор руководителей государственных предприятий по конкурсу, а дать право назначать их наблюдательным советам.

Чиновник представил соответствующие изменения в постановление Кабмина от 3 сентября 2008 №777 "О проведении конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики".

Как сообщает издание "Наши деньги", предложение было озвучено на заседании правительства 24 января.

По мнению министра, реализация инициативы будет способствовать более быстрому назначению руководителя в случае появления вакансии.

Прогноз влияния проекта. Скриншот: nashigroshi.org

В Министерстве инфраструктуры также указали, что для крупных госпредприятий достойной практикой считается использование профессиональных консультантов по подбору персонала.

К сегодняшнему дню законодательство делало исключение на назначение без кадрового конкурса руководителей предприятий только для НАК "Нафтогаз Украины", предприятий концерна "Укроборонпром", Национальной общественной телерадиокомпании Украины, "Укрзализныци", госбанков и некоторых других.

По данным Мининфраструктуры, наблюдательные советы уже созданы в "Нафтогазе", "Магистральных газопроводах Украины", "Укрзализныце", "Укрэнерго", "Укрпочте", "Прозорро. Продажи", на полиграфкомбинате "Украина", в администрации морских портов Украины и международном аэропорту "Борисполь".

На брифинге после окончания заседания правительства премьер-министр Алексей Гончарук не смог ответить на вопрос журналистов, приняло ли правительство предложенные Министерством инфраструктуры изменения.

Ранее "Страна" разбиралась, как проходят конкурсы по отбору чиновников и почему они проваливаются.

Также мы писали, что результаты конкурсов на госслужбу фальсифицируют.