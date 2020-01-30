Парламентская ассамблея Совета Европы изменила процедуру введения санкций против стран, которые нарушают принципы и ценности Совета Европы. Решение подержали 109 депутатов, против выступили 24, а 30 воздержались.

В соответствии с новыми правилами нарушения фундаментальных уставных обязательств будут рассматривать в ходе дополнительной процедуры два уставных органа Совета Европы: Комитет министров и ПАСЕ. При этом цель такой процедуры - с помощью диалога и сотрудничества добиться выполнения странами-членами обязательств Совета Европы, избежав введения санкций.

Упомянутая процедура может быть инициирована Комитетом министров, Ассамблеей или генеральным секретарем Совета Европы, а все три стороны могут участвовать в диалоге. До принятия окончательного решения стороны должны консультировать друг друга.

На всех стадиях процедуры предполагается активное участие страны, нарушившей обязательства.

В принятом документе о санкциях указано, что страна, нарушившая уставные обязательства, должна "принять меры, чтобы урегулировать ситуацию".

Новая процедура ​​рассчитана на девять месяцев. Все это время отводится для диалога с нарушителем, причем в случае даже минимального прогресса в решении проблемы срок может быть обнулен. Таким образом, наложение санкций на практике становится почти недостижимым.

Ранее "Страна" сообщала, что вице-спикером ПАСЕ избрали замглавы Госдумы России Петра Толстого.

А новым президентом ассамблеи стал бельгийский сенатор Хендрик Дамс.