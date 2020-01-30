Украинский журналист Алексей Братущак направил в Офис президента официальный запрос по поводу заявления об отставке, якобы поданного Алексеем Гончаруком. У Зеленского ответили, что такого заявления премьер-министра зарегистрировано не было.

Об этом Батрущак написал в своем Facebook, приложив фото ответа из Офиса президента.

Фото: Facebook/ oleksii.bratushchak

"Заявление об отставке премьера, которое он якобы передал Зеленскому - фейк. Никакого заявления в Офисе президента нет. Вот официальный ответ на мой запрос. Если коротко: "заявление об отставке не зарегистрировано". И это при том, что премьер публично заявлял: передал заявление об отставке президенту, она оформлена в соответствии с законом и Конституцией", - пишет журналист.

По мнению Батрущака, "у юриста-премьера какое-то свое представление о документообороте между органами власти".

"Ну там, смской сбрасывать документы. Или через телеграмм-каналы. Или в других мессенджерах. Диджитализация. Ага. Если так, если официальные должностные лица передают Зеленскому свои заявления через смски (или как там у них это происходит?), тогда каждую смску на телефоне президента следует считать официальным документом. И так же регистрировать", - с иронией предложил автор поста.

Скриншот: Facebook/ oleksii.bratushchak

Напомним, Гончарук якобы написал заявление об отставке 17 января после пленочного скандала.

Однако Зеленский в тот же день встретился с героем шумихи и оставил премьера на его посту.