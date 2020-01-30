В Кремле не принимают специальных мер из-за коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина. Дмитрий Песков заявил, что если сотрудник чихает, то он сидит дома и не заражает остальных.

Об этом Песков рассказал в интервью Первому каналу.

В Кремле в принципе стараются относиться внимательно к здоровью сотрудников.

"Чихаешь - сиди дома, болей, не заражай никого другого, потому что график настолько напряженный, что болеть нет времени", - заявил Песков.

По данным на 29 января, вирусом заразились более шести тысяч человек, 132 умерли от вызванной им пневмонии, а 110 удалось полностью излечиться. Помимо Китая, вирус обнаружили еще в 15 странах.

Ранее "Страна" писала, что в Китае считают, что пик распространения коронавируса наступит через неделю, а потом пойдет на спад.

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