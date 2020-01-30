"Амстердам плюс": кто нагреет руки на газе

Нынешняя власть, похоже, осваивается схемы предшественников. Одна из ключевых новостей вчерашнего дня – о схеме по формированию цены на газ для населения, которую по аналогии с печально известным "Роттердам плюс" можно назвать "Амстердам плюс". Такое название напрашивается, потому что цену на газ теперь будут подсчитывать, исходя из его цены на нидерландской бирже.

В ближайшие месяцы применение этой схемы ничем населению не грозит – больше того, цена газа может даже снизиться по сравнению с нынешней. Но если мировые цены пойдут в рост, то пойдет в рост и цена для населения. Причем предела здесь нет.

У введения "Амстердам плюс" есть железное объяснение для МВФ: таким образом газовые тарифы привязываются к рыночным ценам, и меняться они будут ежемесячно. Однако есть и другие объяснения.

Ввод в формулу тарифа цены нидерландской биржи означает, что газ мы снова будем закупать у посредников. Причем наверняка российский. Но при этом в цену опять заложат стоимость транспортировки из Западной Европы, которой в реальности не будет. И эта сумма пойдет в чьи-то карманы.

Больше того, аналогичная стоимость закладывается и для газа украинской добычи. Почему его нужно продавать населению по амстердамской цене, да еще и с учетом транзита из Западной Европы, – на этот вопрос есть только один логичный ответ. Все про те же чьи-то карманы.

И этот же логичный ответ можно дать на вопрос о том, почему мы не покупаем российский газ напрямую. Дело не в политике и не в невыгодных предложениях "Газпрома" (наоборот, он предлагал 25%-ю скидку).

Дело в том, что контракт с "Газпромом" слишком прозрачен, в него не заложишь маржу для посредника. А эта маржа для правительства интереснее, чем вся остальная цена.

Нацбанк готовит революцию в кредитовании?

Нацбанк тем временем, по неофициальной информации, готовит решение о снижении учетной ставки сразу на 2 или даже 3,5 процента – до 10-11,5%. При том, что совсем недавно НБУ уже снизил ее на 2%, и теперь учетная ставка составляет 13,5%, это потенциальное решение невозможно переоценить.

Последствием такого уменьшения может стать развитие реального кредитования. Правда, все еще не под 5-8%, о которых говорил премьер (их, как мы уже писали, хотят давать только малому бизнесу, компенсируя разницу процентов), но даже при учетной ставке 11,5% можно давать, к примеру, ипотечные кредиты под 14-15%. Именно такая ставка была у гривневых кредитов в 2008 году, перед началом мирового кризиса. И тех, кто их тогда взял, можно считать счастливчиками, потому что основная масса заемщиков тогда брала долларовые кредиты и "попала".

Правда, будут ли давать такие ипотечные кредиты в реальности, зависит не только от учетной ставки, но и от политики Нацбанка (насколько охотно он будет давать коммерческим банкам деньги под такое кредитование), и от политики коммерческих банков (в отношении того, насколько жесткими будут финансовые требования к заемщикам). Но первый шаг к кредитованию – это все-таки снижение учетной ставки, и оно может произойти.

Если все пойдет по оптимальному пути, и кредитование начнется, это будет означать переход к более "мягким" деньгам. Что, в свою очередь, будет означать ослабление гривны. Поэтому в выигрыше окажутся те, кто возьмет гривневые кредиты в ближайшие месяцы. Все равно ведь никто не верит, что курс 24-25 грн за доллар – это надолго.

Госкино отдали чиновнице из Запорожья

Министр культуры Владимир Бородянский вчера подписал приказ о назначении нового руководителя Госкино. Точнее, руководительницы – эту должность заняла замгубернатора Запорожской области Марина Кудерчук.

Так закончилась история, в которой на публичном уровне остались недовольны все. Грантовая "общественность" лоббировала в Госкино генпродюссера Одесского международного кинофестиваля Юлию Синькевич, но ее срезали на последнем этапе первого конкурса. Поговаривали о том, что должность может занять режиссер "Сватов" и "Слуги народа" Алексей Кирющенко, но и это оказалось выстрелом в молоко.

Возглавила же Госкино по итогам второго конкурса чиновница, карьера которой была преимущественно связана с налоговой администрацией. Впрочем, киностаж у Кудерчук тоже есть: три года в роли зама директора и директора кинотеатра. Зато, по неофициальной информации, у нее есть нечто другое – связи в руководстве "Слуги народа".

Несомненно, что назначение Кудерчук вызовет массу критики. Однако с этим, пожалуй, спешить не стоит. Важнее не то, кем она была, а то, какую политику она (или те, кто за ней стоят) будет вести.

Если (как при Филиппе Ильенко) десятки миллионов будут выкладываться на заведомо убыточные, но идеологически правильные проекты, то тогда Кудерчук нужно будет критиковать по полной. Но пока есть надежда, что политика Госкино хотя бы станет прагматичной – и средства будут вкладывать в то, что принесет прибыль не только кураторам назначения, но и государству тоже.

"Укрзализныця": главное кресло свободно

Пока кресло в Госкино заполняли, в "Укрзализныце" оно, наоборот, освободилось. В течение одного дня наблюдательный совет госкомпании принял решение об увольнении Евгения Кравцова, а Кабмин это решение утвердил.

Кравцов по нынешним меркам – опытный кадр. Он временно руководил "Укрзализныцей" еще до поляка Войцеха Бальчуна, потом временно возглавил ее после увольнения поляка – и это "временное" затянулось почти на два года, поскольку вокруг такой жирной должности шли трения между окружением Петра Порошенко и "Народным фронтом". Поэтому Кравцова утвердили только в январе прошлого года. Но зато он в своем кресле пересидел и смену президента, и отставку утвердившего его правительства Владимира Гройсмана.

Но сидел Кравцов в "Укрзализныце" до января 2020 года, скорее всего, потому, что теперь уже новая власть не могла определиться, кто же должен наложить свою руку на такой жирный кусок. И не факт, что уже определилась, поскольку пока во главе госкомпании очередной временный руководитель – член набсовета Желько Марчек. Хотя понятно, что в реальности руководить будет не он.

Впрочем, все эти перемены касаются только вывесок на кабинетах да перераспределения денежных потоков. В то, что "Укрзализныцю" кто-то когда-то сможет модернизировать так, чтобы электрички стали современными, а цены при этом не повысились, уже не верит никто. Не для того в эту компанию назначают.

Американские освободители Освенцима

Международный казус, который можно было бы назвать анекдотом, если бы не обстоятельства последних дней, связанные с ним. Посольство США в Дании, отмечая 75-летие освобождения лагеря смерти Освенцим, сообщило, что освободили его американские войска. После поднявшейся волны комментариев по этому поводу дипломаты исправили свою ошибку, написав, что освободили Освенцим, конечно же, советские войска. Но осадок остался.

Данный казус, конечно, можно списать на особенности американского образования, где история Второй мировой войны подается так, что из всех событий на советско-германском фронте упоминается лишь битва за Сталинград, а главным событием войны преподносится сражение при Эль-Аламейне в Египте, которое было переломным для борьбу за Африку.

Но на фоне активизации переписывания истории в последние месяцы такая описка американцев выглядит зловеще. После того как Европарламент принял резолюцию, осуждающую одновременно фашизм и сталинизм, наиболее рьяные противники распавшегося Советского Союза пошли еще дальше: поляки заявили о равной ответственности Германии и СССР за развязывание Второй мировой, а украинский президент Зеленский на днях и вовсе приравнял ответственность Германии и СССР за холокост.

В такой атмосфере уже не удивляет, что американцы приписывают освобождение Освенцима себе. Удивляет, что они еще не написали, что Освенцим был освобожден от советских войск.