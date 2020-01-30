Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объяснил, почему решил созвать экстренное заседание организации 30 января. По его мнению, новый коронавирус может распространиться по миру.

Об этом он написал в микроблоге Twitter.

Скриншот: Twitter/ DrTedros

"Большинство из 6000+ новых случаев заражения коронавирусом отмечены в Китае и только 1%, или 68 случаев, задокументированы к сегодняшнему дню в 15 других странах. Но некоторые случаи передачи вируса от человека к человеку были выявлены в трех странах за пределами Китая. Это потенциал для дальнейшего глобального распространения вируса, поэтому я созвал экстренное заседание", - объяснил в посте Гебрейесус.

Как писала "Страна", ранее глава ВОЗ писал, что собирает чрезвычайный комитет по коронавирусу, чтобы тот рекомендовал, объявлять ли текущую вспышку чрезвычайной ситуацией.

Напомним, экстренный комитет собирался уже дважды. Однако решил пока не объявлять чрезвычайную ситуацию.