В Москве попал в больницу Александр Боголюбов. Советский и российский режиссер и мультипликатора известен тем, то снял "Приключение Незнайки", а также "Волшебник изумрудного города". По сообщениям, у него серьезные проблемы со здоровьем.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сына актера - Оскара Кучеру.

Режиссер будет находиться под присмотром врачей до понедельника, сообщил Оскар Кучера.

"Я надеюсь, что он пошел на поправку. До понедельника будет в больнице. Давайте, не будем переживать. Возраст 85 лет - достаточно серьезный", - сказал Кучера.

У него наблюдаются серьезные проблемы со здоровьем, однако их характер не уточняется.

Ранее "Страна" писала, что звезда телевизионного сериала "Горец" покончил с собой.

Также мы рассказывали, что в США умер режиссер снявший на Одесской киностудии культовые фильмы СССР - "Приключения Электроника" и "Чародеи".